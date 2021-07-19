Новости России
19.07.2021, 18:20

Под Санкт-Петербургом нашли "частную тюрьму"

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Foto: Marko Poolamets
Журналисты 47news обнаружили в заброшенном коттеджном поселке во Всеволожском районе Ленобласти подземное помещение, расположенное на частном участке и, по мнению журналистов, похожее на тюрьму.

Журналисты сообщили, что узнали об этом месте после звонка от мигранта. ”Похоже, он сам растаскивал оставшееся добро и не смог сдержать в себе то, что увидел”, — пишут авторы статьи.

На участке находится заброшенный коттедж.

В нем журналисты обнаружили похожее на гараж помещение со спуском в подвал, который упирается в железные ворота с окном в помещение, ”похожее на подземную парковку”. За ним начинается коридор, вдоль которого располагаются три камеры. В помещениях находятся двухъярусные кровати, умывальники и унитазы.

Кроме того, корреспонденты обнаружили в коридоре еще один проем, который мог быть спуском на нижний уровень, но он был затоплен водой. Заканчивается коридор пунктом охраны.

Участок, на котором располагается коттедж, окружает забор высотой в три метра. На территории также находится баня, в которой журналисты обнаружили замаскированный люк.

Сотрудники Следственного комитета, которые, по данным 47news, обыскивали объект в 2020 году, обнаружили под люком трехметровый колодец, внизу которого находилась печь, ”по размерам подходящая под человеческое тело”. Собеседники издания в СК заявили, что в печи обнаружили остатки биоматериала, при этом они отметили, что он мог остаться, например, от грызунов. В 2021 году на месте колодца появилась яма, скорее всего, раскопанная с помощью эскалатора.

По данным канала 78, силовики обыскивали здание по делу об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелия — его застрелили в автомобиле на Новоприозерском шоссе в Ленобласти 17 сентября 2018 года.

Стоимость участка и оборудованных на его территории помещений журналисты 47news оценили примерно в 500 тысяч долларов (около 37 миллионов рублей), ”причем сама тюрьма составляет 90 процентов от суммы”.

По данным Росреестра, участок в 2013 году купил петербуржец Владислав Велисевич. При этом 47news, его называют ”номинальным владельцем”, а на самом деле коттеджем владел Ренат Алимзанов — бывший начальник оперчасти Следственного изолятора №4.

После публикации 47news в коттеджный поселок приехала спецтехника, а вход подземную тюрьму засыпали. Издание сообщает, что ”реакция исходила от Следственного комитета”. Кроме того, по информации 47news, дело, по которому силовики обыскивали помещения, было засекречено.

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