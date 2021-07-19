Под Санкт-Петербургом нашли "частную тюрьму"

Журналисты сообщили, что узнали об этом месте после звонка от мигранта. ”Похоже, он сам растаскивал оставшееся добро и не смог сдержать в себе то, что увидел”, — пишут авторы статьи.

На участке находится заброшенный коттедж.

В нем журналисты обнаружили похожее на гараж помещение со спуском в подвал, который упирается в железные ворота с окном в помещение, ”похожее на подземную парковку”. За ним начинается коридор, вдоль которого располагаются три камеры. В помещениях находятся двухъярусные кровати, умывальники и унитазы.

Кроме того, корреспонденты обнаружили в коридоре еще один проем, который мог быть спуском на нижний уровень, но он был затоплен водой. Заканчивается коридор пунктом охраны.

Участок, на котором располагается коттедж, окружает забор высотой в три метра. На территории также находится баня, в которой журналисты обнаружили замаскированный люк.

Сотрудники Следственного комитета, которые, по данным 47news, обыскивали объект в 2020 году, обнаружили под люком трехметровый колодец, внизу которого находилась печь, ”по размерам подходящая под человеческое тело”. Собеседники издания в СК заявили, что в печи обнаружили остатки биоматериала, при этом они отметили, что он мог остаться, например, от грызунов. В 2021 году на месте колодца появилась яма, скорее всего, раскопанная с помощью эскалатора.

По данным канала 78, силовики обыскивали здание по делу об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелия — его застрелили в автомобиле на Новоприозерском шоссе в Ленобласти 17 сентября 2018 года.

Стоимость участка и оборудованных на его территории помещений журналисты 47news оценили примерно в 500 тысяч долларов (около 37 миллионов рублей), ”причем сама тюрьма составляет 90 процентов от суммы”.

По данным Росреестра, участок в 2013 году купил петербуржец Владислав Велисевич. При этом 47news, его называют ”номинальным владельцем”, а на самом деле коттеджем владел Ренат Алимзанов — бывший начальник оперчасти Следственного изолятора №4.

После публикации 47news в коттеджный поселок приехала спецтехника, а вход подземную тюрьму засыпали. Издание сообщает, что ”реакция исходила от Следственного комитета”. Кроме того, по информации 47news, дело, по которому силовики обыскивали помещения, было засекречено.