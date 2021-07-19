В Финляндии зафиксировано 156 новых случаев коронавируса — показатель заражаемости растет

В Финляндии за последние сутки выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL.

За последние две недели зарегистрировано 3 536 инфицированных.

В общей сложности за время пандемии зафиксировано более 100 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Количество проходящих лечение в больницах пациентов несколько увеличилось с прошлой недели. На данный момент в больницах 52 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 12 находятся в палатах интенсивной терапии.

Индекс заражаемости продолжает расти

На данный момент индекс заболеваемости коронавирусом по всей стране составляет почти 64 случая на 100 тысяч жителей за последние две недели, в то время как в предыдущий двухнедельный период он был на уровне 39. По данным THL, самый высокий уровень заражаемости на данный момент в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа, где выявлено около 118 заражений на 100 000 жителей. В медицинском округе Пяйят-Хяме показатель заражаемости составляет 112.

На сегодняшний день одной дозой вакцины в стране привито 3,55 млн человек, то есть 63,9 процента жителей. Обе прививки сделали 1,54 млн человек, то есть немногим выше 27,7 % населения.