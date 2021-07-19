ЧП и криминал
19.07.2021, 17:27

ФОТО | Автомобиль с эстонскими номерами разбил полкузова в центре Хельсинки

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Liiklusõnnetus Helsingis.
Liiklusõnnetus Helsingis.
Foto: Erakogu., Ekspress Meedia.
Вечером в субботу в столице Финляндии произошла авария, в которой пострадал эстонец.

“Зарегистрированный в Эстонии автомобиль съехал с дороги в Хельсинки. Повреждения получил лишь один человек — тот, кто был за рулем”, — сказали Delfi в финском отделении полиции.

Полиция не уточняет пол, возраст и другие личные данные участника аварии. Пострадавшего доставили в больницу, серьезных травм он не получил.

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