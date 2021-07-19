Футзал Беларуси: очерчены контуры нового сезона

Самое главное событие – руководители белорусского футзала озвучили дату старта нового сезона, начнётся он 11 сентября матчем за Суперкубок Беларуси, в котором чемпион страны оршанский ВИТЭН сыграет с обладателем Кубка гомельским ВРЗ. Таким образом, новый сезон начнётся с продолжения яркого противостояния двух сильнейших клубов завершившегося чемпионата. Место проведения матча за Суперкубок пока не определено, одним из претендентов на организацию встречи является могилевский спорткомплекс «Олимпиец». Первый тур чемпионата стартует неделю спустя – 18-19 сентября, и планируется, что в нем примут участие 12 команд. Однако минский «Дорожник» и «Лида» до сих пор имеют задолженности перед Ассоциацией, и в случае их непогашения, могут быть не допущены до нового сезона. Отметим, что все клубы Высшей Лиги должны письменно подтвердить гарантии участия в грядущем сезоне до 15 августа.

Жеребьёвка расписания чемпионата состоится 18 августа, пока же известно, что в нем запланирована пауза с 8 по 19 ноября, во время которой сборная Беларуси проведёт матчи плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы с Сербией. В эти же дни клубы, не делегировавшие игроков в сборную, проведут матчи 1/16 финала Кубка Беларуси. Матчи 1/8 финала состоятся 11-12 декабря, четвертьфиналы, состоящие из двух матчей – 18-19 декабря и 25-26 декабря. 8-9 января 2022 года состоится Финал четырёх, в котором и определится обладатель трофея. Как отмечает Ассоциация, в данный момент идёт работа по привлечению титульного спонсора, который установит призовой фонд для победителя Кубка.

Как и в прошлом сезоне, центральный матч тура будет транслироваться на федеральном телевизионном канале, а остальные встречи будут показаны на YouTube-канале Futsal Belarus. Поэтому все матчи тура будут разведены по времени, и планируется, что три игры будут проводиться в субботу, и ещё три игры – в воскресенье.