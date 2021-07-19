”Фабрика звезд” по-эстонски. Мэр Таллинна о тайных поисках нового президента Эстонии(45)
До выборов нового президента Эстонской Республики осталось чуть больше месяца, но напряженные поиски продолжаются до сих пор. В процессе даже нашли одного анонимного претендента. Правда его еще надо как-то уговорить представить свою кандидатуру.
Высказывание главы правительства, растиражированное на днях в СМИ, достойно, скорее, пера Зощенко, а то и Михаила Задорнова, но никак не премьер-министра. Тем не менее, сигнал был дан совершенно четкий: выбор кандидата в президенты — по-прежнему за представителями узкого круга политической элиты, остальных это дело не касается. А кто именно станет этим кандидатом, сообщит нам та самая элита — без учета ожиданий жителей страны.
Прискорбно, что глава правительства, подбрасывающая такие сигналы в медиапространство, девальвирует престиж не только политиков и партий, но и самого института президенства, а также тем самым дает невысокую оценку и всему обществу. Такого рода сигналы способствуют очередному отдалению народа от власти.
Достойно сожаления, что за 30 лет независимости простые люди не удостоились доверия и уважения некоторых политиков и партий настолько, чтоб хотя бы кандидатура президента страны была представлена подобающим образом. Названа по имени, показана через призму его (или её) свершений и деяний. Предоставив конкретному претенденту на пост президента время и возможность в ходе дебатов представить себя, свои взгляды и цели, а также заслужить одобрение не только политической элиты, но и народа. Обществу необходимы дебаты, поскольку они высвечивают узкие места, дают возможность рассмотреть спорные вопросы с разных точек зрения и найти решения.
Процесс уговаривания хорошего анонимного кандидата в президенты может затянуться. Еще меньше времени останется на убеждение жителей страны в том, что избранник подходит для этой высокой должности. Однако этот аспект не должен быть вторичным, ведь политическое сотрудничество, направленное на поиск кандидата в президенты, неминуемо отражается на благополучии общества.
Тут необходимо выразить признательность тем кандидатам, которые заявили о своей готовности баллотироваться на ответственную должность главы государства. Такое решение говорит о бесспорной смелости и уверенности в себе. Особенно при осознании факта, что президент будет выбран в результате соглашения очень узкого круга людей.
В этом свете очевидно, что недюжинной смелостью должен обладать также любой житель нашей страны или политик, желающий внести свой вклад в развитие государства во благо народа. Ведь как мотивировать знающих, профессиональных людей к участию в политической жизни, если совершенно ясно, что доминирующую роль в ней играет политическая элита?
После предыдущих президентских выборов обществу был дан сигнал, что в случае следующего — шестого — президента Эстонской Республики постараются избежать повторения той довольно щекотливой ситуации. Однако на данный момент уверенности в этом уже нет. В очередной раз возникает вопрос о вероятности и возможности передачи народу права прямого выбора президента.
Несмотря на то, что у общества, которому отвели роль простого наблюдателя, сейчас нет возможности участвовать в процессе выборов президента, все же существует оправданное ожидание хотя бы знать, кто же этот уважаемый и достойный человек, который вскоре может стать президентом.
Жители страны, отмечающей в этом году 30-летие своей независимости, достойны большего, нежели президента, инкогнито прокравшегося задними коридорами власти, чтобы предстать на голосование в зале Рийгикогу во всей своей красе. Ведь речь идет не о ярком телешоу, где последнее слово за продюсерами, а об историческом решении — как для эстонского государства, так и для всего народа.