Представители литовской столовой, в которой кормят мигрантов: в полученных обратно термосах находили мочу и даже экскременты

Мало того, привезенная еда неоднократно на глазах у женщин выбрасывалась прямо на землю или в унитазы, нередко емкости с нетронутой пищей возвращали назад.

Об это журналистам Delfi рассказали представители Лаздийского района, общины Науйои Кирсна, которые две недели готовили для мигрантов, живущих в Капчаместисе, еду. Повар Жидре Шимеляускене таким поведением мигрантов была шокирована.

"Мы в Лаздийском районе предложили самую низкую цену — 14 евро на человека в день. Нас буквально упрашивали принять участие в конкурсе, поскольку никто больше не согласился или же предлагали высокие цены, а питание нужно было организовать в срочном порядке", — сказала женщина.

Сельская община оборудовала столовую в рамках социального проекта на деньги муниципалитета и структурных фондов ЕС.

Шимеляускене сказала, что по вопросу меню и продуктов их консультировали служащие Службы охраны госграницы.

"Нас предупредили — никакой свинины, никаких жиров растительного происхождения, а также соблюдение всех стандартов полноценного меню", — рассказала повар.

Говяжье рагу с овощами, морская щука с рисовой кашей, овощной суп-пюре, омлет, макароны с овощами, хлеб, пироги, чай, молоко, творог, йогурт, сладкие творожные сырки, фрукты, мучные изделия с растительными жирами — такой рацион был предложен мигрантам в первые дни.

"Цена услуги, кажется, немаленькая, тут все говорят, что накормили бы за 5 евро. Так пусть накормят! Мы учли, что среди мигрантов есть дети, старики, женщины, взрослые люди. Есть определенные нормы для взрослого человека жиров, белков и углеводов. Поскольку не все продукты можно использовать, надо было хорошо подумать, что готовить, Нам казалось важным и то, как доставить эту еду, ведь 4 раза в день ее надо было возить, а это 60 км — это тоже стоит, стоит и одноразовая посуда, термосы для транспортировки, продукты, налоги, зарплаты", — перечисляла женщина.