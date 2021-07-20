"Непрожитая жизнь". Трагически погибшая молодая баскетболистка в момент ДТП говорила по телефону с матерью

"Будто непрожитая жизнь", — говорит баскетбольный тренер Кайре Аси, которая занималась с Рейнвальд еще с начальных классов. Весной они вместе отмечали титул чемпиона Эстонии женской баскетбольной команды Тартуского университета, за которым стояли взлеты и падения. Узнав о случившемся, Аси испытала шок, который сложно описать словами.

Также тренировавшая девушку Янне Шасмин говорит, что точные детали инцидента пока неизвестны, зато известно, что Рейнвальд во время пересечения железнодорожного переезда говорила по телефону с матерью. Машинист подал сигнал, но девушка его не услышала.

"Никому бы не пожелала, чтобы последний разговор с ребенком был таким. Желаю матери Сандры силы духа", — сказала Шасмин.

Аси и Шасмин говорят, что Сандру Рейнвальд делало особенной желание знать знать больше, не только о баскетболе, но и на ее образовательном пути. Сандра считала образование крайне важным, но также думала и о профессиональной карьере в баскетболе.

В возрасте 17 лет Рейнвальд приехала из родного города в Гимназию Audentes в Таллинн, чтобы попробовать учиться и тренироваться два раза в день. В итоге она все же решила вернуться в Тарту и поступить в Тартуский университет изучать историю.

Аси назвала Рейнвальд опорой женской баскетбольной команды Тартуского университета.

"Сандра еще не знала всего о своих возможностях. Она продвигалась спокойно, но развивалась. Мы обсуждали с командой, что она была очень перспективной", — говорит тренер.

С ростом в 182 см Рейнвальд выделялась на площадке своей смекалкой и интуицией. Хотя сначала она была защитником, в последние годы своей карьеры она смогла успешно играть под корзиной.

Аси добавила, что ее дочь назвала Сандру Рейнвальд лучшим центровым игроком, с которой она играла. Девушка была универсальной, добавила тренер.