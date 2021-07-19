ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | "Флора" вновь может сыграть с "Динамо" из Загреба. Осталось пройти "Легию"

Победитель пары "Флора" (Таллинн) — "Легия" (Варшава) сыграет с победителем противостояния загребского "Динамо" и кипрской "Омонии".

В прошлгоднем розыгрыше Лиги Европы именно загребское "Динамо" преградило "Флоре" путь в групповой этап турнира, выиграв 3:1 на своем поле.

Первый матч 2-го раунда Лиги чемпионов "Флора" проведет с "Легией" на выезде в среду, 21 июля. Начало матча в 22.00. Встречу обслужит российская бригада судей во главе с Виталием Мешковым. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв и Дмитрий Сафьян. Четвёртый рефери — Игорь Панин.

Путь представителей лиг

”Генк” Бельгия — ”Шахтер” Украина

”Монако” Франция — ”Рапид” Австрия / ”Спарта” Чехия

”Спартак” Россия — ”Бенфика” Португалия

”Селтик” Шотландия / ”Мидтьюлланд” Дания — ”ПСВ Нидерланды / ”Галатасарай” Турция

Путь чемпионов

Также проведена жеребьевка для десяти представителей Пути чемпионов. В ней примут участие команды, которые сыграют во втором отборочном раунде 20/21 и 27/28 июля.

”Динамо” Загреб Хорватия / ”Омония” Кипр — ”Легия” Польша / ”Флора” Эстония

”Линкольн” Гибралтар / ЧФР Румыния — ”Слован” Братислава Словакия / ”Янг Бойз” Швейцария

”Олимпиакос” Греция / ”Нефтчи” Азербайджан — ”Мура” Словения / ”Лудогорец” Болгария

”Кайрат” Казахстан / ”Црвена Звезда” Сербия — ”Алашкерт” Армения / ”Шериф” Молдова

”Рейнджерс” Шотландия — ”Мальме” Швеция / ХИК Финляндия

”Славия” Чехия — ”Ференцварош” Венгрия / ”Жальгирис” Литва

Матчи 3-го раунда пройдут 3/4 и 10 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители пройдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов (жеребьевка состоится 2 августа).

Проигравшие команды из Пути представителей лиг попадут в групповой этап Лиги Европы.

Проигравшие команды из Пути чемпионов попадут в раунд плей-офф Лиги Европы. Победители противостояний в раунде плей-офф затем получат право играть на групповом этапе Лиги Европы, а проигравшие команды сыграют на групповом этапе Лиги конференций.