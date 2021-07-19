Эстонские солдаты отразили атаку на военную базу в Мали

Во время атаки Силы обороны Эстонии выполняли задачи по обороне базы. После непрямой атаки военные обнаружили подозрительно работающую машину, которая пыталась проникнуть на территорию базы. Эстонцы не допустили проникновения машины на базу.

По данным Сил обороны, в результате нападения никто не пострадал.

Эстонский контингент расположен на побережье реки Нигер в городе Гао на французской военной базе — здесь служит около полутора тысяч человек из разных стран. В рамках операции ”Бархан” эстонские военнослужащие заняты патрулированием города и окрестностей, защитой базы и дежурством в качестве отряда быстрого реагирования.

Организованная вооруженными силами Франции операция ”Бархан” проводится в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере против исламистских террористических группировок в этих странах и контрабандистов, переправляющих в Европу беженцев. Своим участием в миссии Эстония подтверждает свою готовность вносить посильный вклад в обеспечение европейской безопасности.