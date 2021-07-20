Неопознанная подлодка? Исследованию останков парома "Эстония" помешал неизвестный сигнал

Õhtuleht писал, что команда корабля, который производил исследования, предположила, что сигнал мог поступить с находящейся в окрестностях подводной лодки. Источник сигнала до сих пор не установлен.

Кыутс подтвердил Delfi, что теоретически это действительно мог быть сигнал с подлодки. По его словам, не обязательно, что сигнал был послан намеренно — это могла быть случайность.

Однако Кыутс пока не исключает версию, что исследованиям хотели помешать намеренно.

9 июля начались предварительные исследования остова затонувшего парома "Эстония" и морского дна вокруг него. Исследования продлились до 18 июля. С целью проведения исследований в море находились два судна, на которых постоянно работали 28 человек.

В начале февраля правительство Эстонии приняло решение выделить на подводные исследования останков судна три миллиона евро. С целью установить происхождение имеющихся пробоин.

Для того, чтобы совершить погружение к останкам парома, Финляндия и Швеция внесли изменения в свое законодательство.

О необходимости нового исследования останков Estonia заговорили после выхода осенью 2020 года документального фильма шведского кинематографиста Хенрика Эвертссона о гибели теплохода. В этом фильме была показана ранее неизвестная специалистам пробоина в корпусе.

Паром "Эстония" затонул ночью 28 сентября 1994 года. Из 989 находившихся на борту человек погибли 852.