ВИДЕО | В Токио установили "анти-секс кровати"? Ирландский гимнаст доказывает: ничего подобного!

Ранее сообщалось, что они сделаны из картона и неспособны выдержать вес двух человек и резких движений.

”В сегодняшнем эпизоде „фейк-ньюс” будем разоблачать вот эти кровати. Они сделаны из картона, и это правда, но также заявлено, что они не выдерживают резких движений. Это не так. Абсолютная ложь”, — заявил Рис.