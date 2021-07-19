19.07.2021, 12:44
ВИДЕО | В Токио установили "анти-секс кровати"? Ирландский гимнаст доказывает: ничего подобного!(5)
Фото: скриншот
Ирландец Рис Маккленахан подверг сомнению информацию об ”антисекс”-кроватях в олимпийской деревне Токио. В своем официальном твиттере гимнаст выложил видео, на котором он скачет на своей постели, приземляясь на нее сразу с двух ног.
Ранее сообщалось, что они сделаны из картона и неспособны выдержать вес двух человек и резких движений.
”В сегодняшнем эпизоде „фейк-ньюс” будем разоблачать вот эти кровати. Они сделаны из картона, и это правда, но также заявлено, что они не выдерживают резких движений. Это не так. Абсолютная ложь”, — заявил Рис.