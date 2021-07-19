Японский шеф-повар Хидэ Хираката уходит из популярного таллиннского ресторана, который он основал

Шеф-повар из Японии Хидэ Хираката переехал в Эстонию для того, чтобы осуществить свою мечту и найти счастье — открыть ресторан с настоящей японской кухней. Здесь он не только бесплатно накормил рамэном 915 таллиннцев, но и успел открыть два популярных ресторана Washoku Story и Kampai!

На данный момент Хираката больше не работает ни в одном из них. На своей странице в Facebook он поблагодарил клиентов за то, что они поддерживали его последние полтора года.

На вопрос о том, что теперь он планирует делать — заняться новым проектом в Эстонии или же попытать счастье в другой стране — шеф-повар ответил, что пока еще не знает. Свой уход из Kampai! он прокомментировать пока не может.

Ранее Хираката писал в Facebook, что приехал в Эстонию с единственной целью — "осчастливить людей своей японской кухней". "Если я не могу этого сделать, то значит Эстония — не моя цель", — добавил он.