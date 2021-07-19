СБУшники напали на пограничников на границе с Россией. Все детали инцидента

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы. Злоумышленники смогли завладеть табельным оружием и скрылись. Правоохранителям удалось его вернуть. На место происшествия выехал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, пишет Obozrevatel.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статьям 262 и 345 УК Украины — похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов и угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Они предусматривают ответственность в виде лишения свободы до 15 лет.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "24 каналу" сообщил, что состояние пострадавших пограничников — удовлетворительное. При этом, по его словам, нападение совершили с украинской территории. Злоумышленники сбежали вглубь территории Украины.

Государственную границу Украины охраняют в усиленном режиме. В пресс-служба ГПСУ этот инцидент назвали "попыткой запугивания пограничников на границе с РФ".

"Государственная пограничная служба активно противодействует противоправной деятельности на государственной границе, из-за чего пограничные наряды постоянно подвергаются агрессивным действиям со стороны противоправных элементов", — добавили в ГПСУ.

Добавим, что по данным пресслужбы СБУ, нападение совершили их сотрудники. Двух мужчин передали правоохранителям, на время расследования их отстранили от работы. Кто был третьим, пока неизвестно.

По информации источника OBOZREVATEL, инцидентом на границе занимаются ГБР и Сумская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере. Пограничники были сильно избиты, на лицах отеки и гематомы.

"Установлена причастность к нападению на пограничный наряд двух действующих сотрудников УСБУ в Сумской области. Это начальник Сумского МРО полковник У. и его заместитель подполковник М.", — рассказал источник.

По его словам, сотрудникам СБУ объявили о подозрении по двум статьям в рамках уголовного дела. Также избрана мера пресечения — содержание под стражей.

После того, как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал приказ перекрыть границу с Украиной, в РБ заявили об усилении охраны линии разграничения двух государств. Однако в ГПСУ эту информацию не подтвердили.