Осторожно! После смерти владельца известное предприятие заполучил мошенник

Сначала все шло вроде бы хорошо: заказы клиентов выполнялись, а допущенные ошибки были исправлены. Однако в один момент, когда очередному клиенту уже залили бетонную основу для бассейна, Тирман просто пропал. Работу он не закончил, зато все деньги прихватил с собой.

1 июля Тирман сообщил клиентам, что находится в Минске и вернется в Эстонию через день. После этого он так и не объявился. В итоге один клиент уплатил ему взнос в 18 000 евро, другой — около 10 000 евро. Третий дал 8300 евро, чтобы заказать купол на бассейн. Все трое остались ни с чем.

Работавший с Тирманом мужчина говорит, что у Тирмана были проблемы с алкоголем: иногда он пил неделями, а потом возвращался к работе и работал по 14 часов подряд. Другой его слабой стороной было управление деньгами.

Клиенты говорят, что выбрали фирму в связи с ее внушительным опытом работы, а также из-за хвалебных отзывов друзей и знакомых, которые когда-то заказывали там бассейны еще при прошлом владельце.

Сын бывшего владельца фирмы Арно Лыоке сожалеет, что все усилия его отца создать сильный бренд были разрушены из-за глупого поведения одного человека.

Согласно данным E-krediidiinfo, экономические показатели Кевина Тирмана постоянно были плачевными: в 2017 году минус составил почти 5000 евро, а год спустя уже больше 7000. В 2019 году Тирману удалось заработать крохотную прибыль, но отчет за прошлый год еще не был представлен.

Потерявший 18 000 евро клиент обратился в полицию и Департамент защиты прав потребителей, другой пошел дальше и привлек к делу адвокатское бюро.

Тем временем сам мошенник продолжает деятельность и ищет себе новых жертв. Недавно он начал заниматься новым проектом в Сауэ. С самим Тирманом изданию связаться не удалось.