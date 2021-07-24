Экономика
24.07.2021, 08:28

Осторожно! После смерти владельца известное предприятие заполучил мошенник

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Erakogu
14 августа фирме OÜ Helar Cryptography, сайт которой называется kodubassein.ee, исполнится 25 лет. До 2016 года во главе известной фирмы по строительству бассейнов был предприниматель Арне Лыоке. После его смерти фирму купил Кевин Тирман. Однако его последние действия заставляют задуматься о том, стоит прибегать к услугам фирмы.

Сначала все шло вроде бы хорошо: заказы клиентов выполнялись, а допущенные ошибки были исправлены. Однако в один момент, когда очередному клиенту уже залили бетонную основу для бассейна, Тирман просто пропал. Работу он не закончил, зато все деньги прихватил с собой.

1 июля Тирман сообщил клиентам, что находится в Минске и вернется в Эстонию через день. После этого он так и не объявился. В итоге один клиент уплатил ему взнос в 18 000 евро, другой — около 10 000 евро. Третий дал 8300 евро, чтобы заказать купол на бассейн. Все трое остались ни с чем.

Работавший с Тирманом мужчина говорит, что у Тирмана были проблемы с алкоголем: иногда он пил неделями, а потом возвращался к работе и работал по 14 часов подряд. Другой его слабой стороной было управление деньгами.

Клиенты говорят, что выбрали фирму в связи с ее внушительным опытом работы, а также из-за хвалебных отзывов друзей и знакомых, которые когда-то заказывали там бассейны еще при прошлом владельце.

Сын бывшего владельца фирмы Арно Лыоке сожалеет, что все усилия его отца создать сильный бренд были разрушены из-за глупого поведения одного человека.

Согласно данным E-krediidiinfo, экономические показатели Кевина Тирмана постоянно были плачевными: в 2017 году минус составил почти 5000 евро, а год спустя уже больше 7000. В 2019 году Тирману удалось заработать крохотную прибыль, но отчет за прошлый год еще не был представлен.

Потерявший 18 000 евро клиент обратился в полицию и Департамент защиты прав потребителей, другой пошел дальше и привлек к делу адвокатское бюро.

Тем временем сам мошенник продолжает деятельность и ищет себе новых жертв. Недавно он начал заниматься новым проектом в Сауэ. С самим Тирманом изданию связаться не удалось.

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