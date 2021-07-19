Участник "Ралли Эстонии" получил штраф в 2500 евро за превышение скорости

Скорость гонщика команды Hyundai достигала 190 км/ч на отрезке трассы, где допустимая скорость была всего 90 км/ч.

FIA решила оштрафовать бельгийца на сумму 2500 евро. Если в этом сезоне Тьерри превысит на 30% установленную скорость, то ему придется пропустить один этап чемпионата WRC.