За сутки в Эстонии выявлено 34 случая заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 17 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 10 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа и Рапламаа было выявлено по 4, В Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа и Тартумаа — по одному новому случаю заражения. В остальных уездах новых случаев заражения зарегистрировано не было. В пяти случаях место жительства зараженных отсутствовало в регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 50,8 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 1,4% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток была открыта одна новая история болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 18 пациентов.

Стационарное лечение требовалось в целом 6,9% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 60 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 10 человек (55%).

За сутки было введено 4329 доз вакцины. В общей сложности вакцинированы 599 428 человек, из которых 518 808 человек получил обе дозы вакцины. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 54,3%.