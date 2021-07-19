Жители одного из самых зажиточных эстонских уездов купались на пляже в собственных экскрементах

2 июля житель Хаабнеэме прогуливался по пляжу, когда увидел впадающий в море ручеек, на берегу которого была старая труба. Из трубы грязная вода текла прямо в море. Мужчина сообщил об этом Департамент окружающей среды.

"Просто невероятно, что такая опасная для окружающей среды труба все еще используется. Почему ее не перекрыли?", — вопрошает мужчина. На вид трубе пара десятков лет. Местный житель предполагает, что она осталась на пляже еще со временем колхозов.

Департамент окружающей среды взял пробы воды, которая подтвердила, что это действительно сточные воды. После звонка на аварийный номер AS Viimsi Vesi поток воды из трубы был перекрыт. В отношении фирмы завели производство о проступке. Если AS Viimsi Vesi признают виновной, то ее может ждать штраф до 400 000 евро за загрязнение водоема.

По словам исполнительного директора AS Viimsi Vesi Рауля Ванема, сточные воды попали в ведущую на пляж трубу из-за аварии насоса. Изначально фирма обещала перекрыть трубу, но на данный момент уже отказалась от обещания. Департамент окружающей среды планирует проверить, чтобы труба все же была закрыта, но сначала нужно узнать, будет ли фирма признана виновной.

Тем временем в первые дни июля как местные жители, так и приехавшие отдыхать на пляж эстоноземельцы купались в загрязненной экскрементами воде, ничего об этом не подозревая. Хотя утечка была зафиксирована 2 июля, местные жители узнали о ней лишь спустя пару дней, 5 июля.

Тем временем на выходных на пляже Хаабнеэме насчитывается около тысячи отдыхающих, и первые июльские выходные не были исключением. Как много людей купались в загрязненной воде, сложно сказать.

Тем временем обнаруживший утечку местный житель считает, что постоянное обилие водорослей на пляже указывает на то, что в воде много питательных веществ, а значит AS Viimsi Vesi и раньше спускала сточные воды в море.