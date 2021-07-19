За сутки задержан 51 пьяный водитель. Полиция ищет свидетелей ДТП

В 17:30 произошло ДТП около Нарва маантеэ, 150 в Таллинне, где 43-летний мужчина на велосипеде ехал по тротуару, столкнулся с выезжавшим из двора автомобилем и упал.

За рулем автомобиля был молодой мужчина, который покинул место инцидента, так как велосипедист не захотел вызывать скорую помощь. Позже его все же доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Точные детали инцидента выясняются. Полиция просит свидетелей связаться по номеру 612 3000 или напистаь на pohja.lmt@politsei.ee.