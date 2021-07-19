Попов: думаем выдавать вакцинировавшимся льготные или бесплатные билеты в музеи и кинотеатры

Об этом он заявил в интервью "Актуальной камере", комментируя прошедший в воскресенье в Таллинне день семейной вакцинации, в ходе которого сделавшим прививку от коронавируса выдавали льготные билеты на посещение Таллиннского зоопарка, а самые быстрые получили бесплатное мороженое, передает rus.err.ee.

"Вижу, что если идет папа или дедушка на вакцинацию, то с ним сын или маленький внук. И они явно потом пойдут в зоопарк. Берут с собой мороженое — с хорошим настроением, как на праздник, приходят на вакцинацию. Мы обдумываем варианты совместной работы с музеями, театрами, кинотеатрами. Для того, чтоб у людей появлялась реальная заинтересованность в вакцинации", — рассказал Аркадий Попов.

В рамках воскресной акции в Таллинне получить прививку от коронавируса можно было без предварительной регистрации. В основном применялась двухэтапная вакцина Pfizer. Те, кто получил вакцину сегодня, могли посетить столичный зоопарк с 70-процентной скидкой, а самых быстрых привившихся угостили мороженым.

Цель подобных акций — подстегнуть темпы вакцинации, достигнув показателей мая и июня, когда в день удалось вакцинировать по 4-5 тысяч человек, сейчас, в разгар отпусков, удается вакцинировать в среднем 2,5 тысячи человек в сутки.