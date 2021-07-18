18.07.2021, 21:46
Майлис Репс отметила день рождения с однопартийцами в фешенебельном ресторане. Счет оплатило министерство(45)
Foto: Andres Putting
Праздник по случаю 45-летия тогдашнего министра образования Майлис Репс для верхушки Центристской партии, устроенный зимой прошлого года в элитном ресторане в Кадриорге, может принести имениннице криминальные неприятности, пишет Õhtuleht.
Днем поздравляли министра и накрывали стол за счет налогоплательщиков в министерстве, вечером праздник перенесся в Кадриорг в Mon Repos. Туда Репс пригласила однопартийцев из фракции Рийгикогу и правления Центристской партии.
Очевидно, министерству пришлось выложить за праздничное застолье четырехзначную сумму. И поскольку речь шла о частном дне рождения, теперь он под пристальным вниманием бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции, подозревающего Майлис Репс в присвоении.