Почти смартфон: на рынок выходит новое поколение

Эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина рассказала на мероприятии, посвященном представлению новой серии смарт-часов, что последние устройства Huawei для ношения на руке по своей автономности, смарт-возможностям и мощности уже сравнимы со смартфоном. «Задача смарт-часов - сделать нашу будничную жизнь еще более комфортной, чем раньше», - пояснила он.

Благодаря стильному дизайну, часы новой серии Watch 3 и Watch 3 Pro подходят как в качестве повседневного аксессуара, так и для ведущих активный образ жизни пользователей, чтобы отслеживать свои тренировки.

Баланс между смарт-устройством и классическим дизайном часов

Часы изготовлены из высококачественных материалов – нержавеющая сталь или титан – что обеспечивает одновременно надежность и элегантный дизайн. Благодаря выпуклому экрану создается эффект отсутствия обрамления экрана, на котором, как на смартфоне, можно активировать разные функции, перемещаясь по меню.



«В соответствии с предпочтениями пользователя можно также придать смарт-часам индивидуальный стиль, установив ремешки шириной 22 мм из различных материалов, которые можно приобрести, например, в часовом магазине или в интернет-магазинах», - рассказывает Екатерина о возможностях моделей флагманской серии смарт-часов Watch 3. «Подходящую заставку для экрана своих часов можно выбрать из дигитальной галереи, в которой представлено около 200 фонов на самый разный вкус».

Приближенная к смартфону мощность

Благодаря новой операционной системе, смарт-часы легко синхронизируются не только с устройствами под управлением операционной системы Harmony OS 2, но и с телефонами как на Android, так и с iOS. «Благодаря решению e-Sim часы позволяют удобно совершать телефонные звонки и обмениваться сообщениями прямо с запястья. А система GPS-навигации помогает пользователю найти правильный маршрут как в городе, так и на природе», - рассказала технологический эксперт.