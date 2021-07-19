Почти смартфон: на рынок выходит новое поколение
Эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина рассказала на мероприятии, посвященном представлению новой серии смарт-часов, что последние устройства Huawei для ношения на руке по своей автономности, смарт-возможностям и мощности уже сравнимы со смартфоном. «Задача смарт-часов - сделать нашу будничную жизнь еще более комфортной, чем раньше», - пояснила он.
Благодаря стильному дизайну, часы новой серии Watch 3 и Watch 3 Pro подходят как в качестве повседневного аксессуара, так и для ведущих активный образ жизни пользователей, чтобы отслеживать свои тренировки.
Баланс между смарт-устройством и классическим дизайном часов
Часы изготовлены из высококачественных материалов – нержавеющая сталь или титан – что обеспечивает одновременно надежность и элегантный дизайн. Благодаря выпуклому экрану создается эффект отсутствия обрамления экрана, на котором, как на смартфоне, можно активировать разные функции, перемещаясь по меню.
«В соответствии с предпочтениями пользователя можно также придать смарт-часам индивидуальный стиль, установив ремешки шириной 22 мм из различных материалов, которые можно приобрести, например, в часовом магазине или в интернет-магазинах», - рассказывает Екатерина о возможностях моделей флагманской серии смарт-часов Watch 3. «Подходящую заставку для экрана своих часов можно выбрать из дигитальной галереи, в которой представлено около 200 фонов на самый разный вкус».
Приближенная к смартфону мощность
Благодаря новой операционной системе, смарт-часы легко синхронизируются не только с устройствами под управлением операционной системы Harmony OS 2, но и с телефонами как на Android, так и с iOS. «Благодаря решению e-Sim часы позволяют удобно совершать телефонные звонки и обмениваться сообщениями прямо с запястья. А система GPS-навигации помогает пользователю найти правильный маршрут как в городе, так и на природе», - рассказала технологический эксперт.
Мишина отметила, что новые смарт-часы серии Watch 3 похожи на личного помощника. «Благодаря способности устройства предоставлять необходимую информацию самостоятельно, пользователь может получить все необходимые данные прямо со своего запястья, не беря телефон в руки», - пояснила она.
Емкий аккумулятор для ежедневного использования часов
Новые часы серии Watch 3 также предлагают больше возможностей для мониторинга показателей вашего здоровья, чем предыдущие модели. «Помимо измерения температуры кожи и содержания кислорода в крови, часы могут, например, определять, когда человек упал, и сообщать об этом экстренному контакту, если он был установлен заранее», - привела примеры руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.
Также, по ее словам, новые часы предлагают множество интересных возможностей для любителей спорта, можно выбрать из сотни различных видов тренировок и видеть данные своей активности и здоровья.
Важной особенностью серии смарт-часов Watch 3 является аккумулятором с длительным сроком работы, что будет удобно любителям спорта, путешественникам, а также сторонникам быстрого образа жизни, которые постоянно находятся в движении и нуждаются в часах на руке, а не в проводе зарядного устройства. «Например, Huawei Watch 3 Pro можно использовать с интерактивными приложениями до 5 дней в обычном режиме и до 21 дня в режиме экономии заряда батареи, а для смарт-часов Huawei Watch 3 эти показатели составляют соответственно 3 дня и 14 дней», - сказала Мишина.
Новая серия смарт-часов Huawei будет представлена на рынке моделями Watch 3 и Watch 3 Pro. Более подробную информацию о продукции можно найти на официальном сайте Huawei.