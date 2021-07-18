Жительница Таллинна: приходится работать в госпраздники — и никаких доплат!

"Разговаривали на эту тему с начальником, он объясняет это спецификой работы. Мол, если не устраивает, стоит поискать работу в другой отрасли, а у нас вот так, как есть. При этом никаких доплат за то, что мы работаем в праздники, нет. Законно ли это?"

От редакции:

Инспекция труда объясняет, что работающим во время праздников людям должна быть выплачена за отработанное время двукратная заработная плата. А перед государственными праздниками рабочий день всех работников должен быть короче на три часа.

Сокращение рабочего дня накануне государственных праздников – обязанность работодателя. Сокращенный рабочий день является обязательным и не зависит от продолжительности рабочего дня. Например, сотрудник с неполным рабочим временем, который обычно работает всего три часа в день, в предшествующий государственному празднику день не должен при-ходить на работу.

Если хозяйственная деятельность компании не позволяет сократить рабочий день, то с сотрудником следует договориться, что в предшествующий праздникам день он работает, как в обычный рабочий день. Если сотрудник согласен, то неукороченные в предпраздничный рабочий день три часа считаются сверхурочными и компенсируются в соответствии с законом в виде предоставления оплачиваемого свободного времени или, в случае договоренности, деньгами в 1,5-кратном размере.

У работающих на основании суммированного рабочего времени сотрудников сверхурочные выясняются в конце учетного периода и компенсируются таким же образом – в виде предоставления оплачиваемого свободного времени или деньгами по договоренности. Если сотрудник не согласен в предпраздничный день работать полный рабочий день, то работодатель не имеет права принуждать его к этому.

Независимо от того, выплачивается ли работнику заработная плата в виде месячной или почасовой платы, работает ли человек на основании обычного или суммированного учета рабочего времени, за проработанные в государственные праздники часы работнику следует платить двойную заработную плату.

Если смена сотрудника начинается в обычный рабочий день и заканчивается в государственный праздник, то отработанные в государственный праздник часы должны быть компенсированы. Остальные рабочие часы оплачиваются в обычном порядке. Доплата не выплачивается за отработанные в эту же смену часы, которые выпадают на предшествующий или следующий государственному празднику день.