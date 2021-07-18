В ДТП в Ласнамяэ пострадал велосипедист: полиция ищет свидетелей

По первоначальным данным, 43-летний велосипедист двигался по тротуару на Нарвском шоссе в сторону Ласнамяэ, когда у дома по адресу Нарва мнт, 150 столкнулся с выехавшей со двора машиной и упал.

Поскольку велосипедист сперва в результате падения плохо себя не чувствовал, водитель автомобиля покинул место происшествия. Позднее самочувствие велосипедиста ухудшилось и он вызвал себе скорую помощь.

Всех. кто стал очевидцем происшествия, полиция просит для уточнения обстоятельств ДТП связаться по телефону 612 3000 (Пн-Пт 9-17) или написать на электронную почту pohja.lmt@politsei.ee.