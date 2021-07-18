Борис Джонсон уйдет на самоизоляцию после контакта с заболевшим главой минздрава

Ранее BBC News сообщали о планах поместить Джонсона и Сунака под медицинское наблюдение в рамках обкатки пилотной программы, призванной заменить регулярным тестированием уход на самоизоляцию, однако в итоге самоизоляция была признана лучшим выходом из сложившейся ситуации.

Результат тестирования на коронавирус у главы минздрава Великобритании оказался положительным в субботу после того, как в пятницу он принял участие в заседании правительства. Самочувствие министра удовлетворительное, болезнь протекает без сложных симптомов, отмечает BBC News.