Кому положены алименты от государства?

Отец и мать двоих детей расстались несколько месяцев назад. С тех пор отец своим детям алименты вообще не платит. И не потому, что у него нет денег, а больше, чтобы досадить бывшей.

Мать обратилась к адвокату и подала в суд. А затем адвокат подсказал ей подать также заявление об обеспечительных мерах на время судебного производства. Суд удовлетворил ее заявление. И благодаря этому ее дети теперь имеют право на алименты от государства на время судебного разбирательства.

Важный документ

Не все знают: если вы подаете в уездный суд на алименты со второго родителя ваших детей и хотите получать положенную детям помощь от государства, то нужно ходатайствовать также и об обеспечении иска.

Например, в данной истории мать детей по совету адвоката так и сделала. Обеспечению иска поспособствовало то, что отец детей вообще не платил ничего, и то, что у матери детей был низкий официальный доход, во время коронавирусных ограничений не превышавший и 600 евро. А порой оказывавшийся и намного меньше минималки.

”В итоге суд обязал отца детей в рамках обеспечительных мер платить во время судоразбирательства по 100 евро на каждого ребёнка. А судебный исполнитель очень оперативно взял дело в производство на основании постановления”, — говорит помогавший ей адвокат Олег Матвеев.

Вместе с тем, отмечает он, такая помощь от государства положена далеко не каждому. Согласно судебной практике, если доход матери детей равен условно 1000 евро на банковский счёт или больше, то судьи уже считают, что на время производства нет срочной необходимости принимать обеспечительные меры.

Но здесь, поскольку у матери на руках было постановление об обеспечительных мерах, суд подсказал, что у нее теперь есть предоставленное законом право требовать с государства по 100 евро на каждого ребенка ежемесячно. И получать их, пока идет производство, но не дольше 150 дней.