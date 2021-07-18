Кому положены алименты от государства?(1)
Anni Õnneleid
Отец и мать двоих детей расстались несколько месяцев назад. С тех пор отец своим детям алименты вообще не платит. И не потому, что у него нет денег, а больше, чтобы досадить бывшей.
Мать обратилась к адвокату и подала в суд. А затем адвокат подсказал ей подать также заявление об обеспечительных мерах на время судебного производства. Суд удовлетворил ее заявление. И благодаря этому ее дети теперь имеют право на алименты от государства на время судебного разбирательства.
Важный документ
Не все знают: если вы подаете в уездный суд на алименты со второго родителя ваших детей и хотите получать положенную детям помощь от государства, то нужно ходатайствовать также и об обеспечении иска.
Например, в данной истории мать детей по совету адвоката так и сделала. Обеспечению иска поспособствовало то, что отец детей вообще не платил ничего, и то, что у матери детей был низкий официальный доход, во время коронавирусных ограничений не превышавший и 600 евро. А порой оказывавшийся и намного меньше минималки.
”В итоге суд обязал отца детей в рамках обеспечительных мер платить во время судоразбирательства по 100 евро на каждого ребёнка. А судебный исполнитель очень оперативно взял дело в производство на основании постановления”, — говорит помогавший ей адвокат Олег Матвеев.
Вместе с тем, отмечает он, такая помощь от государства положена далеко не каждому. Согласно судебной практике, если доход матери детей равен условно 1000 евро на банковский счёт или больше, то судьи уже считают, что на время производства нет срочной необходимости принимать обеспечительные меры.
Но здесь, поскольку у матери на руках было постановление об обеспечительных мерах, суд подсказал, что у нее теперь есть предоставленное законом право требовать с государства по 100 евро на каждого ребенка ежемесячно. И получать их, пока идет производство, но не дольше 150 дней.
”Нужно было подать ходатайство в Департамент социального страхования, — рассказывает адвокат. — К сожалению, об этой помощи от государства мало кто знает, хотя на нее имеют право многие”.
Сложности и неведение
В Департаменте социального страхования подтверждают: действительно, ходатайств о назначении ребенку алиментов на время судебного разбирательства поступает мало. И это может быть обусловлено как тем, что люди просто не знают об этой возможности, так и тем, что для многих судебное разбирательство — самые настоящие дебри, и там очень сложно сориентироваться.
”Еще одна из причин, почему подают мало ходатайств, может заключаться в том, что одним из оснований для назначения алиментов от государства должно быть постановление об обеспечении иска, — говорит руководитель отдела пособий Департамента социального страхования Пирет Меэманн. — И родитель должен отдельно о нем ходатайствовать в суде. Суд должен отдельно взвесить необходимость такого постановления. Правда, если родитель подает иск в ускоренное делопроизводство, то суд вместе с принятием иска в производство автоматически высылает второй стороне и предложение заплатить. И тогда отдельно о постановлении об обеспечении иска родителю ходатайствовать уже не нужно”.