RusDelfi ищет блогеров для освещения Олимпиады в Токио

Блоги на RusDelfi — отличная возможность высказаться для тех, кому действительно есть что сказать. Вам нравится спорт и вы с упоением обсуждаете его с друзьями? Ваша профессиональная деятельность связана с какими-либо видами спорта, представленными на Олимпиаде, и вы можете высказать свое экспертное мнение по поводу происходящего? Или вы просто "в теме" и обожаете смотреть Олимпийские игры, обсуждая их с друзьями?

Если хотя бы один из пунктов про вас — вы именно тот, кого мы ищем!

Как это будет выглядеть и появятся ли у меня какие-либо обязательства?

Никаких обязательств — только права. На RusDelfi уже есть несколько спортивных блогов. Например, Алессандро Федоридис пишет о хоккее. Публикации могут бы ходить каждый день, а могут и раз в несколько недель — здесь все зависит от вас и вашего энтузиазма.

Некоторые авторы не только комментируют свежие новости спорта, но и вспоминают некоторые исторические моменты — например, автор блога "Спортивная ностальгия", увидев новость про то, что эстонец Роберт Рооба подписал контракт с клубом КХЛ, вспомнил самых первых эстонцев, которые играли в сильнейшем европейском хоккейном первенстве. Прочитать статью можно здесь.

В общем, если хотите поделиться своим мнением с огромной аудиторией, вэлкам!

Чтобы стать блогером RusDelfi — переходите по ссылке, заполняйте форму и освещайте футбол вместе с нами!