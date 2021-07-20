Блог редакции RusDelfi
20.07.2021, 09:15

RusDelfi ищет блогеров для освещения Олимпиады в Токио

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REUTERS/Fabrizio Bensch/ Scanpix
Совсем скоро стартуют XXXII летние Олимпийские игры. Нас ждет крупнейшее спортивное мероприятие, которое будет длиться с 23 июля по 8 августа 2021 года. Мы сделаем все возможное, чтобы осветить его наиболее полно и интересно. и для этого нам понадобится ваша помощь. А точнее — блогеров RusDelfi.

Блоги на RusDelfi — отличная возможность высказаться для тех, кому действительно есть что сказать. Вам нравится спорт и вы с упоением обсуждаете его с друзьями? Ваша профессиональная деятельность связана с какими-либо видами спорта, представленными на Олимпиаде, и вы можете высказать свое экспертное мнение по поводу происходящего? Или вы просто "в теме" и обожаете смотреть Олимпийские игры, обсуждая их с друзьями?

Если хотя бы один из пунктов про вас — вы именно тот, кого мы ищем!

Как это будет выглядеть и появятся ли у меня какие-либо обязательства?

Никаких обязательств — только права. На RusDelfi уже есть несколько спортивных блогов. Например, Алессандро Федоридис пишет о хоккее. Публикации могут бы ходить каждый день, а могут и раз в несколько недель — здесь все зависит от вас и вашего энтузиазма.

Кстати, еще одно крупнейшее спортивное мероприятие — недавно закончившийся чемпионат Европы по футболу, тоже частично освещали наши блогеры. Вот блоги: "Бешеный футбол", "Однажды на футбольном поле", "МногоГОЛосие футбола", "Спорт и Жизнь", "МастоРи".

Некоторые авторы не только комментируют свежие новости спорта, но и вспоминают некоторые исторические моменты — например, автор блога "Спортивная ностальгия", увидев новость про то, что эстонец Роберт Рооба подписал контракт с клубом КХЛ, вспомнил самых первых эстонцев, которые играли в сильнейшем европейском хоккейном первенстве. Прочитать статью можно здесь.

В общем, если хотите поделиться своим мнением с огромной аудиторией, вэлкам!

Чтобы стать блогером RusDelfi — переходите по ссылке, заполняйте форму и освещайте футбол вместе с нами!

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