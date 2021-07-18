ФОТО | Элизабет Пихела и Виктор Морозов завоевали медали для Эстонии на ЧЕ по легкой атлетике в Таллинне

Квартет эстонских девушек Анна Мария Милленд, Гретте-Ли Мяэсалу, Миа Лизетт Меринго и Анн Мария Кивикас неплохо выступили в эстафете 4 х 100 м, показав результат 45,95. Они улучшили предыдущий рекорд Эстонии в данном возрасте сразу на 0,85 сек, однако заняли лишь 10-е место, не попав в финал.

В вечерней программе здорово смотрелись в финальных соревнованиях прыгунья в высоту Элизабет Пихела, а также прыгун тройным Виктор Морозов.

Для Пихела поначалу финал складывался неудачно. Она лишь со второй попытки брала высоты 179 см и 183 см, легко покорившиеся ее основным соперницам. Однако планку на высоте 186 см эстонская прыгунья преодолела с первой попытки - и это принесло ей бронзовую медаль домашнего чемпионата Европы. Золото у Бритт Веерман из Нидерландов (188 см), которая брала все высоты с первой попытки, серебро - у россиянки Натальи Спиридоновой.

В мужском тройном прыжке швед Габриэль Вальмарк никому не дал усомниться в своем превосходстве, уже в первой попытке улетев на 16,39. Этот результат оказался недосягаем ни для второго призера - болгарина Димитара Ташева, ни для Виктора Морозова из Кохтла-Ярве. Однако результат 16,14 позволил представителю Ида-Вирумаа запрыгнуть на третью ступень пьедестала почета. Отметим, что Морозов на два года моложе своих сегодняшних конкурентов - ему два месяца назад исполнилось 17 лет.