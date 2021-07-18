ФОТО | В Силламяэском порту обнаружили крупное загрязнение: в море вытекли десятки литров топливного масла

Около 10:30 в Центр морской охраны PPA сообщили, что в 8:30 у причала Силламяэского порта в море вылилось пара десятков или больше литров мазутоподобного топлива. Центр морской охраны оповестил о случившемся как Спасательный департамент, так и Инспекцию окружающей среды.

Для ликвидации загрязнения отреагировала Йыхвиская спасательная команда, которая для оценки размера загрязнения провела мониторинг дроном. По оценкам, загрязнение на территории 500 метров длиной и 200 метров шириной. По первоначальной информации, топливо вытекло из находившегося в порту танкера.

PPA отправил из Таллинна судно для борьбы с загрязнениями "Генерал Курвитс", которое должно прибыть в Силламяэ сегодня около 22 часов.

Из-за пожароопасного периода большой ресурс из Спасательного департамента направлен на ландшафты, но при необходимости на загрязнение в Силламяэ готова отреагировать и Кохтла-Ярвеская команда со способностью очистки загрязнений.

В сотрудничестве Спасательного департамента и Департамента окружающей среды и специалистов PPA выяснят, каковы дальнейшие шаги для ликвидации загрязнения.