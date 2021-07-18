С понедельника при въезде в Эстонию можно будет сдавать и экспресс-тест на коронавирус

Экспресс-тест на антиген, проводимый в пунктах тестирования на пограничных пунктах, является бесплатным для жителей Эстонии, остальные должны заплатить за него 30 евро, и бесплатное тестирование предназначено для тех, кто приехал из так называемой страны повышенного риска (двухнедельный уровень заражения на 100 000 человек превышает 75).

Возможность экспресс-тестирования откроется в Таллиннском аэропорту, Таллиннском порту, на пограничном переходе в Нарве, а также на КПП в Лухамаа и Койдула.

Въезжающие в Эстонию наземным транспортом через Латвию или на пароме через Палдиски могут сдать бесплатный тест в общественных пунктах тестирования в Тарту, Пярну и Таллинне, но для этого требуется предварительная регистрация по номеру 6464 848 (он работает с 8 до 18 в будние дни и с 10 до 16 в выходные).

Результаты экспресс-теста на антиген также будут передаваться в электронную среду digilugu.ee не позднее, чем в течение четырех часов после сдачи образца, а в случае положительного результата экспресс-теста на антиген может будет бесплатно сдать дополнительный ПЦР-тест, что позволит подтвердить или отклонить результат экспресс-теста.