В Эстонию пришла гроза. Что будет с погодой на предстоящей неделе?

18 июля днем грозовой фронт движется из Западной Эстонии в сторону востока. Во многих местах пройдет дождь с грозой. Гроза сопровождается сильными порывами ветра. Не исключен град.

Читайте прогноз погоды в Эстонии на ближайшие дни от pogoda.ee.

Понедельник, 19.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи местами кратковременный дождь. Ветер повсеместно перейдет к северо-западному 5-10, порывами до 14 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха 11..16, на побережье до 19°С.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 5-10, во второй половине дня на северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 20..24°С.

Вторник, 20.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье до 18°C.

Днем: Переменная облачность, местами кратковременный дождь, во второй половине дне дождей больше, возможна гроза. Юго-западный, западный ветер 5-10, порывы 13, на побережье до 15 м/с, вечером на островах перейдет к северо-западному. Температура воздуха 19..24°C, во время дождя прохладнее.

Среда, 21.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер повсеместно перейдет к северо-западному. северному 4-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 11..16, на побережье до 18°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 18..23°С.

Четверг, 22.07:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 11..16, на побережье до 18°С.

Днем: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 20..25°С.