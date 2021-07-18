Эксперты оценили опасность "длинного COVID"

Различают два типа антител, которые вырабатываются в организме, — IgG и IgM. Уровень антител IgM повышается вскоре после заболевания и падает до незначительных уровней после выздоровления — это инструмент борьбы с инфекцией в острой фазе. А антитела IgG — это длительная защита организма. Они вырабатываются медленнее, сохраняются дольше и определяют устойчивый иммунитет к инфекции. По ним можно определить, что человек перенес заболевание или сделал прививку.

Ведущая сообщила, что некоторые слушатели жалуются на рост защитных антител после почти 8-9 месяцев после болезни. Кулиш подтвердил, что также сталкивался с такими случаями.

”Это очень страшная болезненная тема, мне страшно о ней говорить. Но да, этот тот самый длинный ковид. Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется. И на этом месте я лучше бы ничего не говорил, потому что вам надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать”, — сказал биотехнолог.

Он предупредил, что нужно принимать меры, даже если человек, у которого растет IgM, ”сегодня в прекрасном здравии, подтягивается на турнике 16 раз и пробегает марафон”.