Здоровье
18.07.2021, 14:51

Эксперты оценили опасность "длинного COVID"

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COVID 19- osakonnas TÜ Kliinikumis
COVID 19- osakonnas TÜ Kliinikumis
Foto: Argo Ingver
”Длинный ковид”, когда у человека растет уровень антител IgM, но не увеличивается показатель IgG, — это ”страшная ситуация”, при которой человеку стоит обратиться к врачу. Об этом в эфире ”Радио России” заявил профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий, специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш, пишет РБК.

Различают два типа антител, которые вырабатываются в организме, — IgG и IgM. Уровень антител IgM повышается вскоре после заболевания и падает до незначительных уровней после выздоровления — это инструмент борьбы с инфекцией в острой фазе. А антитела IgG — это длительная защита организма. Они вырабатываются медленнее, сохраняются дольше и определяют устойчивый иммунитет к инфекции. По ним можно определить, что человек перенес заболевание или сделал прививку.

Ведущая сообщила, что некоторые слушатели жалуются на рост защитных антител после почти 8-9 месяцев после болезни. Кулиш подтвердил, что также сталкивался с такими случаями.

”Это очень страшная болезненная тема, мне страшно о ней говорить. Но да, этот тот самый длинный ковид. Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется. И на этом месте я лучше бы ничего не говорил, потому что вам надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать”, — сказал биотехнолог.

Он предупредил, что нужно принимать меры, даже если человек, у которого растет IgM, ”сегодня в прекрасном здравии, подтягивается на турнике 16 раз и пробегает марафон”.

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