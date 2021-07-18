18.07.2021, 14:14
Ушел из жизни борец за свободу и политик Энн Тарто(105)
Kaitseliit
Сегодня скончался борец за свободу и политик, почетный член Кайтселийта и почетный гражданин города Тарту Энн Тарто.
Энн Тарто родился 25 сентября 1938 года в Тарту. Уже с ранней юности, с 1950-х годов он посвятил себя восстановлению государственной независимости. За это его трижды отправляли в советские концлагеря, где он пробыл в общей сложности 14 лет. В последний раз Тарто освободился из советской тюрьмы в 1988 году.
Во время восстановления независимости Эстонии и в уже восстановленной Эстонской Республике он упорно работал на многих фронтах. Как общественный деятель и политик Энн Тарто включен в список ста наиболее выдающихся личностей Эстонии 20 века.
Энн Тарто награжден многими эстонскими и зарубежными знаками отличия.