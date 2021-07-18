Снова "гаванский синдром". США расследуют таинственную болезнь своих дипломатов в Вене

С 2016 года о таинственных симптомах сообщили уже несколько десятков сотрудников американских дипломатических миссий в разных странах мира, в том числе на Кубе, в России, Китае , Великобритании , а также в Польше и Грузии .

В июне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас новая американская администрация заново пытается выяснить, что могло стать причиной инцидентов, которые привели к многочисленным неврологическим расстройствам у сотрудников дипломатических миссий. По данным New Yorker, глава ЦРУ Уильям Бернс описывает эти события как "нападения".

По словам американского чиновника, тем, кто пожаловался на симптомы, оказывается помощь. Кроме того, власти США создали рабочую группу медицинских специалистов, которые изучают подобные происшествия по всему миру и пытаются разработать способы защиты от них в будущем.

Агентство Франс пресс цитирует заявление представителя Госдепартамента США, по словам которого Вашингтон "тщательно расследует сообщения о возможном необъяснимом инциденте, связанном со здоровьем [так в американских документах официально описывается "гаванский синдром" — ред.] среди сотрудников посольства США в Вене".

В субботу министерство иностранных дел Австрии подтвердило, что власти расследуют данные о таинственном заболевании. "Мы относимся к этим сообщениям очень серьезно и как принимающее государство совместно с американскими властями пытаемся выяснить причины происходящего, — сказано в заявлении австрийского МИДа. — Для нас самое важное — обеспечить безопасность находящихся в Вене дипломатов и их семей".

Страдающие "гаванским синдромом" в прошлом говорили о постоянной головной боли, головокружении и неспособности сконцентрироваться. Власти США и эксперты предполагали, что причина может быть в воздействии на людей неких радиоволн, природа которых западным спецслужбам пока неизвестна.

О том, что сотрудники американского посольства в Австрии испытывают симптомы, известные как "гаванский синдром", первым сообщил в пятницу журнал New Yorker. Согласно публикации, с момента вступления президента Джо Байдена в должность на них пожаловались более 20 человек, работающих в дипломатическом представительстве в Вене.

Самый известный подобный инцидент — дело бывшего офицера ЦРУ Марка Полимеропулоса, который был вынужден уйти с работы из-за постоянной мигрени, головокружения и шума в голове. Он говорит, что начал испытывать эти симптомы во время рабочей поездки в Москву в декабре 2017 года.

В своей публикации журнал New Yorker сообщает, что ранее ФБР проводило собственное расследование подобных инцидентов и заключило, что речь идет о массовом психологическом заболевании, когда группа людей считает, что подвергается некоему вредоносному воздействию и начинает одновременно чувствовать себя плохо. Впрочем, подобные выводы "вызвали гнев самих жертв заболевания, их врачей из университета Пенсильвании и многих встречавшихся с ними правительственных чиновников", сообщает издание.

Оно приводит свидетельства врачей, согласно которым версия о массовом психозе может быть исключена, поскольку некоторые пациенты не знали о том, что их коллеги в других странах мира оказались в похожей ситуации. Кроме того, определенные физические симптомы, обнаруженные у сотрудников американских миссий, не могут быть вызваны исключительно психическими проблемами.

Как пишет автор New Yorker, специалисты университета Пенсильвании изучали около 40 пациентов, ставших жертвами "гаванского синдрома", и обнаружили у них повреждения головного мозга при отсутствии признаков физического воздействия на череп. Один из врачей описал это в разговоре с журналистом как "сотрясение мозга без сотрясения".

В декабре 2020 года консилиум Национальной академии наук США пришел к выводу, что симптомы пострадавших "согласуются с воздействием направленной, импульсной радиочастотной энергии". При этом специалисты отмели другие возможные причины возникновения заболеваний, включая отравление или психологические проблемы пострадавших.

При чем здесь Россия?