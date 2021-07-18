Молодая тартуская баскетболистка погибла под колесами поезда

О смерти Рейнвальд сообщила сегодня на своей странице в Facebook женская баскетбольная команда Тартуского университета. Эстонский баскетбольный союз также выразил соболезнования близким Рейнвальд.

Руководитель Академического спортивного клуба Тартуского университета Герт Прантс сказал Delfi, что Рейнвальд погибла, когда попала под поезд в Тарту. ДТП произошло в пятницу утром, когда Рейнвальд пересекала на велосипеде железную дорогу на улице Роопа.

Машинист сказал полиции, что дал гудок, но по какой-то причине девушка не заметила поезд. Травмы молодой баскетболистки были настолько тяжелыми, что она скончалась на месте происшествия.