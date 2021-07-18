Окружной суд отменил остановку строительства завода сланцевого масла в Ида-Вирумаа

В рамках первичной правовой защиты действие разрешения на строительство завода Enefit 282 ранее было приостановлено до вступления в силу решения суда по спору между экологическим НКО Loodusvõlu и мэрией Нарва-Йыэсуу.

Как сообщили rus.err.ee в пресс-службе суда второй инстанции, Тартуский окружной суд не счел оправданным продолжение применения предварительной правовой защиты. К иску были приобщены заключения экспертов, которые вместе с отчетом о стратегической экологической оценке показали, что неблагоприятные последствия строительных работ для расположенной неподалеку природной зоны исключены.

"Отмена первичной правовой защиты вступает в силу немедленно, но участники процесса имеют право в течение 15 дней подать кассацию на решение окружного суда в Государственный суд", — добавили в пресс-службе, отметив, что свое решение Тартуский окружной суд вынес 16 июля.