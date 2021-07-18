На Штромке умерла пожилая женщина

17 июля в 19:55 одна женщина сообщила береговой охране на Штромке, что видела в воде глубиной по колено женщину без сознания. Спасатели сразу пошли в воду, вытащили 73-летнюю женщину из воды и начали реанимацию.

Один из спасателей сообщил о случившемся, позвонив на номер экстренной помощи 112. Вдобавок пришел на помощь один посетитель пляжа, который также помогал реанимировать.

По словам прибывшей на место происшествия скорой помощи, реанимация не дала результата и женщина умерла. Что именно случилось с женщиной, сейчас неизвестно.