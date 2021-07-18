Любовные драмы довоенной эпохи: раствор в лицо или пуля в голову

В 1935 году вскоре после Пасхи в Тапа разыгралась супружеская драма с чудовищным финалом. Сальме, супругу унтер-офицера Августа Паэ, служившего в полку бронепоездов, уже некоторое время одолевало чувство ревности. Когда на праздники мужчина уехал из дома на несколько дней, его жена преисполнилась уверенностью, что у Августа завелась любовница. В объяснения о поездке к родственникам Сальме отказывалась верить. Когда однажды вечером он в очередной раз вернулся со службы, супруга принялась активно докучать ему недвусмысленными намеками.

Уставший после рабочего дня Август не хотел идти на открытый конфликт и предпочел отправиться отдыхать. Перед тем как уснуть крепким сном, он слышал, что жена продолжает хлопотать на кухне возле плиты. Проснулся он в тот момент, когда супруга плеснула ему в лицо некую жидкость, от которой Август почувствовал жуткую, жгучую и невыносимую боль.