Допингом можно заразиться через рукопожатие

Канал ссылается на институт судебной медицины при университетской больнице Кельна, который провел научный эксперимент. На кожу рук и шеи участников исследования наносили маленькие дозы запрещенных веществ, в следствие чего, на протяжении двух недель допинг-тесты людей показывали положительный результат.

ARD считает, что возможность передачи стероидов тактильным путем доказывает, что спортсменов могут специально снабжать допингом через, к примеру, рукопожатие для намеренной дисквалификации конкурентов.

WADA прокомментировала фильм немецкого телеканала, заявив, что не будет считать возможным заражение допингом через тактильный контакт до тех пор, пока это не будет подтверждено публикациями в научных журналах.