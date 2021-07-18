“В Гуантанамо в тысячу раз лучше”. Почему россиянин боится возвращения на родину

”В те времена вместо камер были морские контейнеры. Они стояли в два ряда, между ними — проход метра полтора, — вспоминает другой заключенный Гуантанамо, знакомый Мингазова Равиль Гумаров. — Один железный контейнер — два метра на два-сорок. Там железная кровать. Окно — метр на метр под потолком, с сеткой. Гуляли мы два раза в неделю, а потом сразу в душ ходили. Кормили, слава богу, нормально”.

Переодетых в оранжевое заключенных доставляли во ”дворик” — узкое пространство, со всех сторон огороженное заборами с колючей проволокой. Арестанты на коленях, лицом к забору. Охрана распределяет их по камерам. Надежды на следствие и суд нет.

В 2002 году в Гуантанамо попал еще один гражданин России Равиль Мингазов. В тюрьме ему присвоили номер 720.

О пытках над заключенными Гуантанамо долгие годы рассказывали правозащитники. Узников пытали водой, холодом, принудительно раздевали, заставляли слушать громкую музыку, лишали сна, избивали. Российский гражданин Айрат Вахитов, отсидевший в Гуантанамо полтора года, также рассказывал Би-би-си, что его били, охрана по несколько дней не давала спать, медсестры давали заключенным непонятные таблетки без показаний.

Открытие военной тюрьмы на Кубе было на руку американской администрации: конституция США там не действует, заключенные лишены многих прав, а следователи и не думают, что узники когда-либо предстанут перед судом. Формально в Гуантанамо попадали подозреваемые в терроризме, от которых США хотело обезопасить общество. Находиться в Гуантанамо они могли все время, что идет ”война с терроризмом”, то есть бессрочно.

Участок земли здесь американцы бессрочно арендуют с 1903 года, а тюрьма для подозреваемых в терроризме открылась на берегу залива в 2002-м.

В южной части залива — все для отдыха: лежаки на пляже под палящим солнцем, скейт-парк, сувенирный магазин, ”Макдоналдс”. Всего в нескольких километрах отсюда — самая известная тюрьма в мире.

В ООН опасаются, что Эмираты в ближайшее время передадут 54-летнего Мингазова России, а на родине его могут ждать пытки. О жестоком обращении по возвращении домой рассказывали другие бывшие заключенные Гуантанамо.

Гумаров вспоминает, что жестокого обращения ”особо не было”: ”Когда я попал туда, у меня обе ноги были прострелены, рука тоже. Может, из-за этого… Допросы были. У них там аналитики работают, каждый месяц-два повторяют одни и те же вопросы. Сидишь в помещении, тебя камера снимает. И стекло там — понятно, что за ним кто-то стоит и наблюдает. И спрашивают: ”Бен Ладена знаешь? Не знаешь… ”Аль-Каиду” (организация признана террористической и запрещена в России — Би-би-си) знаешь?” Да нет, первый раз от вас услышал…”

”Поначалу было не очень, — признается 85-летняя Зухра Валиуллина, мать Равиля Мингазова. — А в последнее время в Гуантанамо он жил хорошо. К нему приезжали правозащитники из ”Красного креста”, уважительно относились, разговаривали. И ко мне приезжала женщина из ”Красного креста”, включала компьютер, и мы с ним разговаривали. Кормили их в последнее время хорошо, всякое морское было. Даже в жару мороженое давали”.

Равиль Мингазов на условия в тюрьме не жаловался. В письмах к матери он о пытках не рассказывал. Надеялся, что скоро его выпустят на свободу.

”Ассалям-алейкум, мама. У меня все хорошо, чего и вам желаю. Братьев понемногу отправляют по домам. Придет незаметно, иншаллах, и мой черед. У каждого начала есть свое завершение. Главное — чтобы Аллах нами был доволен. Я вас всех очень люблю. Делаю для каждого из вас молитву, чтобы Аллах нам дал для каждого хорошую хиджру (переселение из ”безбожных” стран — Би-би-си). Главное — чтобы все родственники были покорны воле его”, — писал Мингазов летом 2007 года.

Из балета в Афганистан



Зухра Валлиулина росла в мусульманской семье, молилась пять раз в день, но своих детей, по ее словам, в исламских традициях не воспитывала.