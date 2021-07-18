Эстонская полиция за сутки поймала 56 пьяных водителей

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, трое из них были с признаками наркотического опьянения и 53 — с признаками алкогольного опьянения.

"И один пьяный водитель — это слишком много на дорогах, такое большое количество очень беспокоит. Пьяный водитель представляет опасность для всех участников движения, и для него самого", — пишет полиция в Twitter.

"В период отпусков в середине лета, безусловно, могут быть вечеринки, но, пожалуйста, не садись за руль прежде, чем будешь уверен в своей трезвости".