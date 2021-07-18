За сутки в Эстонии выявлен 41 случай заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 26 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 20 в Таллинне.

В Пярнумаа прибавилось 10 и в Ида-Вирумаа — два новых случая заражения. В других уездах новых случаев заражения не выявлено. В трех случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 49,7 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,4%.

За сутки в больницах открыли три новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 17 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 59 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет девять человек (52,9%). Смертельных случаев за сутки не прибавилось.

За сутки ввели 1 879 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 596 380 людям, курс вакцинации завершен у 516 756 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 68,3%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.

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