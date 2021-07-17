18.07.2021, 01:09
Фильм "Купе номер 6", снятый при участии Эстонии, получил Гран-при Каннского фестиваля
Фото: Scanpix
Картина финского режиссера Юхо Куосманена была снята в прошлом году в России, на Кольском полуострове, при участии эстонских продюсеров.
"Купе номер 6" — история про студентку из Финляндии, которая едет поездом Москва — Мурманск, чтобы сбежать от своей любви. В купе она знакомится с русским шахтером, с которым и сближается.
Одну из ролей в фильме сыграла актриса Юлия Ауг, школьные годы жившая в Нарве.
Фильм разделил Гран-при самого престижного европейского кинофестиваля с иранской драмой "Герой" Асгара Фархади. Главный приз Канн достался фильму "Титан" французского режиссера Джулии Дюкорно.
Трейлер фильма: