Будущее топлива автобусов Тарту весьма туманно

Сегодня все автобусы города Тарту работают на биогазе, но будет ли такое топливо использоваться и в 2029 году, по истечении действующего договора по поставкам, пока говорить рано, передает "Актуальная камера".

Профессор физической химии Тартуского Университета Энн Луст считает, что биометан не является долгосрочным решением проблем, поэтому разумнее финансировать переход на водородное топливо.

При этом из-за отсутствия ветряных парков переход на водородную систему может занять по меньшей мере 7 лет, и это при условии, что разработкой парка займутся уже сегодня. Поэтому есть и специалисты, полагающие, что разумнее было бы продолжить использование биометана.

Тартуские власти отмечают, что заключение нового договора по поставкам предстоит уже через семь лет, и тогда город готов рассматривать любые из доступных к тому моменту "зелёных" предложений.

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