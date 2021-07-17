"Нарва Транс" обыграл "Тулевик", "Легион" и "Курессааре" сыграли вничью

У нарвитян единственный мяч забил Глеб Певцов на 28-й минуте. В конце матча легионер "Нарвы Транс" Би Сехи получил вторую желтую карточку и покинул поле.

В матче на Сааремаа "Курессааре" быстро пропустил гол — на 11 минуте игрок "Легиона" Кирилл Нестеров открыл счет. Островитяне быстро отыгрались — уже на 26-й минуте Матиас Маеннилан сравнял. Счет 1:1 сохранился до конца матча.

В пятничном матче "Флора" крупно победила в гостях "Пярну" — 4:0. Лидирует в таблице по-прежнему "Левадия". В воскресенье ей предстоит встреча с идущим четвертым "Нымме Калью".