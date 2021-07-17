В Москве отменят QR-коды для посещения ресторанов

В мэрии Москвы прошло совещание с представителями ресторанного бизнеса, на котором они жаловались на систему QR-кодов, рассказал Дождю собеседник, знакомый с ходом совещания. По его словам, изначально систему ввели именно в ресторанах и кафе, так как это было проще всего. При этом в мэрии осознали, что решение было спорным, поскольку в транспорте, кино и театрах подобных ограничений не вводилось, уточнил источник Дождя.