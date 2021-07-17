В Москве отменят QR-коды для посещения ресторанов
Мэр добавил, что эпидемиологическая ситуация в Москве улучшается, но остается сложной, передает "Дождь".
В мэрии Москвы прошло совещание с представителями ресторанного бизнеса, на котором они жаловались на систему QR-кодов, рассказал Дождю собеседник, знакомый с ходом совещания. По его словам, изначально систему ввели именно в ресторанах и кафе, так как это было проще всего. При этом в мэрии осознали, что решение было спорным, поскольку в транспорте, кино и театрах подобных ограничений не вводилось, уточнил источник Дождя.
Два источника РБК, близкие к мэрии Москвы, рассказали, что решение об отмене QR-кодов принималось вместе с правительством России.
Собеседник ”Открытых медиа” сообщил, что отмена QR-кодов связана с предстоящими выборами в Госдуму.
Московская область с 19 июля также отменяет QR-коды.
В Москве и десятках других регионов России действует требование вакцинировать 60% сотрудников сферы услуг, торговли и госорганов.