Новости Эстонии
17.07.2021, 20:19

Спасательный департамент объявил об установлении пожароопасного периода

 
Saaremaal, Ninase külas põles maha kõrvalhoone, päästetõid raskendas kinnikasvanud sissesõidutee, päästjate sõnul niigi kitsa tee kohal olid suured puuoksad lookus, nii et enne tuli omale sissesõit rajada
Saaremaal, Ninase külas põles maha kõrvalhoone, päästetõid raskendas kinnikasvanud sissesõidutee, päästjate sõnul niigi kitsa tee kohal olid suured puuoksad lookus, nii et enne tuli omale sissesõit rajada
Foto: Irina Mägi
Учитывая прогноз погоды, уровень пожароопасности на ландшафтной местности, а также частоту возгораний в лесах и на открытой местности, Спасательный департамент объявляет с воскресенья пожароопасный период в четырёх уездах страны.

С 18 июля 2021 года пожароопасный период начинается в Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа и Ярвамаа. Лишь маленькая ошибка может привести к серьёзным последствиям — пожары в лесах и на открытой местности угрожают природе, животным, людям и их домам. Впервые в отдельных уездах Эстонии будет действовать запрет на нахождение в чужих лесах и в других местах, где произрастают растения и есть торфяная почва, а также, на въезд в них на моторно-транспортных средствах.

”В этих уездах положение очень критическое и для того, чтобы предотвратить несчастные случаи, мы впервые вводим запрет на нахождение в местах, которые находятся в опасности”, — сказал эксперт отдела превенции Микко Виркала. ”На сегодняшний день многие пожары начались из-за попавшей на сухую траву искры от автомобиля, и поэтому запрета на разведение костров и использование гриля недостаточно”, — объяснил Виркала.

Во время действия пожароопасного периода Спасательный департамент оценивает ситуацию согласно карте пожароопасности. ”Сейчас сложно оценить, как долго продлится пожароопасный период”, — сказал Виркала. ”Мы анализируем карту по регионам страны каждый день. Исходя из прогноза погоды, ограничения могут расшириться и на другие районы, пока на карте пожароопасности не появится тенденция к снижению опасности. За выполнением соблюдения ограничений будут следить оперативно-профилактические патрули.

Несмотря на то, что пожароопасный период начнётся только в воскресенье, мы просим и фанатов ралли, которые пройдут завтра — находясь на природе нужно быть особенно осторожным, потому что и совсем маленькая ошибка может стать роковой. В этом году уже было 626 пожаров в лесах и на открытой местности, из них 67 произошли в первые две недели июля.

Карту пожароопасности Государственной метеослужбы можно посмотреть здесь.

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