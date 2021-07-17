Спасательный департамент объявил об установлении пожароопасного периода

С 18 июля 2021 года пожароопасный период начинается в Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа и Ярвамаа. Лишь маленькая ошибка может привести к серьёзным последствиям — пожары в лесах и на открытой местности угрожают природе, животным, людям и их домам. Впервые в отдельных уездах Эстонии будет действовать запрет на нахождение в чужих лесах и в других местах, где произрастают растения и есть торфяная почва, а также, на въезд в них на моторно-транспортных средствах.

”В этих уездах положение очень критическое и для того, чтобы предотвратить несчастные случаи, мы впервые вводим запрет на нахождение в местах, которые находятся в опасности”, — сказал эксперт отдела превенции Микко Виркала. ”На сегодняшний день многие пожары начались из-за попавшей на сухую траву искры от автомобиля, и поэтому запрета на разведение костров и использование гриля недостаточно”, — объяснил Виркала.

Во время действия пожароопасного периода Спасательный департамент оценивает ситуацию согласно карте пожароопасности. ”Сейчас сложно оценить, как долго продлится пожароопасный период”, — сказал Виркала. ”Мы анализируем карту по регионам страны каждый день. Исходя из прогноза погоды, ограничения могут расшириться и на другие районы, пока на карте пожароопасности не появится тенденция к снижению опасности. За выполнением соблюдения ограничений будут следить оперативно-профилактические патрули.

Несмотря на то, что пожароопасный период начнётся только в воскресенье, мы просим и фанатов ралли, которые пройдут завтра — находясь на природе нужно быть особенно осторожным, потому что и совсем маленькая ошибка может стать роковой. В этом году уже было 626 пожаров в лесах и на открытой местности, из них 67 произошли в первые две недели июля.

Карту пожароопасности Государственной метеослужбы можно посмотреть здесь.