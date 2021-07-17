17.07.2021, 18:28
ВИДЕО | Опасный маневр! В центре Таллинна водитель автобуса создал опасную ситуацию
На кадрах с видеорегистратора видно, как водитель столичного городского автобуса совершает опасный маневр перед Драматическим театром.
Автобус выезжает на встречную полосу, пересекает двойную сплошную, чтобы обогнать стоящую перед светофором на трамвайных путях машину.
К счастью, аварии удалось избежать.
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