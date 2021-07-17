ВИДЕО | Опасный маневр! В центре Таллинна водитель автобуса создал опасную ситуацию

Автобус выезжает на встречную полосу, пересекает двойную сплошную, чтобы обогнать стоящую перед светофором на трамвайных путях машину.

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